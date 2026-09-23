Трамп ради встречи с Си Цзиньпином нарушит протокол, соблюдавшийся со времен Кеннеди

Трамп нарушит соблюдавшийся около 60 лет протокол ради встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить председателя КНР Си Цзиньпина на военной базе «Эндрюс». Об этом пишет Financial Times, отмечая, что этот шаг нарушает дипломатический протокол, соблюдавшийся порядка 60 лет.

«Это будет первый случай, когда Верховный главнокомандующий США лично встречает мирового лидера на этой базе со времен встречи Джона Кеннеди с премьером Британии Гарольдом Макмилланом на взлетной полосе в 1962 году», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что подобный жест станет демонстрацией глубокого уважения к китайскому лидеру.

Для Дональда Трампа это уже не первый случай личного участия во встрече лидера мировой державы. Так, в августе 2025 года он аналогичным образом приветствовал президента России Владимира Путина на летном поле в Анкоридже.

Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты с 23 по 25 сентября. Как отмечает FT, это будет его первый государственный визит в Америку за последние 11 лет.

Трамп и Си Цзиньпин в последний раз встречались 14–15 мая в Пекине. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей.

Ранее стало известно о беспокойстве в США из-за состояния здоровья Си Цзиньпина перед предстоящим визитом.