Крупный немецкий политик призвал вернуть украинских мужчин на родину

Лидер Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что украинские беженцы призывного возраста должны вернуться на родину и участвовать в боевых действиях, вместо того чтобы жить в Германии на пособия. Свою позицию политик изложил в соцсети Х.

«Я считаю важным уже сейчас говорить о том, что молодым военнообязанным мужчинам с Украины скорее стоит задуматься или же нужно найти способ, как они могут обеспечивать защиту на своей родине вместо того, чтобы, возможно, находиться у нас на базовом социальном обеспечении», — говорится в посте.

Аналогичное заявление Зедер уже делал несколько дней назад, призывая власти Германии лишить украинских беженцев призывного возраста возможности «перехода в правовое поле» и пособий по безработице.

Его заявление спровоцировало волну критики в сети. Пользователи писали, что речь идет о беженцах, которые не хотят на фронт. Один из комментаторов упрекнул Зедера в том, что «дело только в деньгах». Часть комментаторов, напротив, поддержала политика.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявлял, что Берлин может предоставить Киеву данные о находящихся в стране украинских мужчинах — сведения о регистрации, получении соцвыплат и статусе пребывания. На этой основе украинское правительство могло бы рассылать им уведомления о призыве.

Ранее в ФРГ выступили за возвращение военнообязанных украинцев на родину.