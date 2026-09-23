Во Франции высказались о поддержке Украины в случае ухода Макрона

Франция продолжит поддерживать Украину и после завершения президентского срока Эммануэля Макрона. Об этом «РБК-Украина» заявил французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад.

По его словам, большинство французов поддерживают Украину и регулярно интересуются происходящим в республике. Министр утверждает, что граждане просят правительство «делать» больше ради поддержки Киева.

«Думаю, в подавляющем большинстве стран Европы ситуация такая же, поэтому я уверен, что эта дружба с Украиной и поддержка Украины будут продолжаться», ― заявил Аддад.

До этого издание La Tribune со ссылкой на данные опроса социологической службы Ipsos-Bva сообщало, что уровень одобрения деятельности Эммануэля Макрона на посту президента Франции упал до минимального показателя в 16% с момента его избрания в 2017 году. Отмечается, что уровень недовольства проводимой Макроном политикой поднялся до 81%.

Ранее глава МИД Франции Барро заявил, что Париж и Москва не находятся в состоянии мира, но и не воюют.