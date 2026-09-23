В МИД РФ анонсировали встречу Лаврова с Гутерришем

Захарова: Лавров встретится с Гутерришем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Она (встреча. — «Газета.Ru») состоится через день», — сказала дипломат.

По ее словам, в ходе беседы будет представлен доклад, касающийся провокации в Буче. Захарова отметила, что Лавров перечислит «фамилии, которые ждали от ооновцев».

«Те фамилии, которые приписываются якобы мирным гражданам, на самом деле это имена боевиков, боевиков террористических нацбатальонов», — пояснила представитель МИД РФ.

8 сентября в Нью-Йорке состоялось открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках мероприятия по традиции пройдет неделя высокого уровня, общие прения назначены на 22–26 сентября и 28 сентября. Лавров, возглавивший российскую делегацию, уже прибыл в Нью-Йорк. Ожидается, что 26 сентября он выступит с трибуны Генассамблеи. Кроме того, у министра запланированы переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.

Ранее в МИД РФ заявили о подрыве доверия к ООН при Гутеррише.