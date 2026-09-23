В Госдуме рассказали, как Зеленский может ускорить переговоры

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно кардинально изменить внешнюю и внутреннюю политику для создания платформы для переговоров по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Он главный помощник или главный противник в деле окончания военных действий на территории Украины. Если он будет упорствовать в своей роли провокатора, поджигателя войны, ударного кулака НАТО против России, то это не те условия, в рамках которых мы можем о чем-то договориться. Пока ничто не предвещает, что он готов радикально поменять свою позицию», — сказал парламентарий.

Для создания прочной платформы для развития переговорного процесса по Украине, указал Новиков, необходим кардинальный пересмотр Киевом своей политики по целому ряду областей.

«Если он [Зеленский] прямо сейчас сидит и пишет заявление, с которым выступит в течение недели, где скажет о том, что он кардинальным образом меняет политику, что перенацеливается на добрососедские отношения с Россией, если он признает референдумы, которые прошли на территории Украины, а теперь это территория России, если он объявляет о проведении выборов президентских на Украине и начинает демократизацию политического процесса, если он объявляет вне закона бандеровских преступников... Тогда конечно, создается платформа для переговоров», — подчеркнул депутат.

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