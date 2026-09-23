Польша анонсировала улучшение отношений с Белоруссией: «Прорыв»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел встречу с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, после которой анонсировал улучшение отношений между Варшавой и Белоруссией. Об этом сообщает RFM 24.

По его словам, стороны обсудили ситуацию на границе, региональную безопасность и якобы пролет беспилотников через территорию Белоруссии.

«Это первая, вступительная встреча, но также проходят встречи с другими министерствами и на других уровнях. Вскоре мы откроем новое здание посольства в Минске. Когда сосед хочет разморозить и улучшить отношения, Польша всегда первой достигает согласия», — заявил Сикорский.

По его словам, отношений между Польшей и Белоруссией на таком уровне не существовало с 2016 года, назвав это «прорывом».

В августе президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что Украина может рассчитывать на помощь Варшавы в конфликте с Россией, так как «там, где бьют москаля, Польша помогает». При этом он отметил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на собственные интересы.

Ранее Сикорский забыл о Белоруссии и назвал Польшу единственным соседом РФ и Украины.