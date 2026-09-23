Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Проблемы с бензином в РоссииНападения медведей в России
Политика

Польша анонсировала улучшение отношений с Белоруссией: «Прорыв»

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что отношения с Белоруссией вскоре улучшатся
Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел встречу с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, после которой анонсировал улучшение отношений между Варшавой и Белоруссией. Об этом сообщает RFM 24.

По его словам, стороны обсудили ситуацию на границе, региональную безопасность и якобы пролет беспилотников через территорию Белоруссии.

«Это первая, вступительная встреча, но также проходят встречи с другими министерствами и на других уровнях. Вскоре мы откроем новое здание посольства в Минске. Когда сосед хочет разморозить и улучшить отношения, Польша всегда первой достигает согласия», — заявил Сикорский.

По его словам, отношений между Польшей и Белоруссией на таком уровне не существовало с 2016 года, назвав это «прорывом».

В августе президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что Украина может рассчитывать на помощь Варшавы в конфликте с Россией, так как «там, где бьют москаля, Польша помогает». При этом он отметил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на собственные интересы.

Ранее Сикорский забыл о Белоруссии и назвал Польшу единственным соседом РФ и Украины.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!