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Политика

Военкор рассказал, что ослабит позиции ВСУ в Донбассе

«Рыбарь»: контроль над Александровкой ослабит позиции ВСУ в Донбассе
Станислав Красильников/РИА Новости

Постепенное продвижение ВС РФ в направлении Александровки в ДНР и взятие ее под контроль российской армии ослабит присутствие ВСУ на оккупированной части Донбасса. Об этом «Газете.Ru» рассказал военный журналист, автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

«После Доброполья логично ожидать, что ВС РФ в первую очередь усилят натиск в северном направлении в сторону Александровки, поскольку через нее как раз и проходит одна из дорог в сторону Краматорска. Контроль над Александровкой физически ослабит позиции противника на всей оккупированной части ДНР, в том числе и в районе Дружковки, куда все ближе подбираются российские штурмовые группы. Помимо этого, это расширит огневой контроль даже обычными FPV рубежа вплоть до Лиманского направления», — рассказал он.

По словам Звинчука, освобождение Доброполья позволит двигаться не только на север, но и давить к границам Днепропетровской области. Это будет давать дополнительный фактор давления на украинские формирования на Новопавловком и Большемихайловском направлениях.

По оценке журналиста, в ближайшие недели ключевой задачей будет не сиюминутный бросок к границам ДНР, а закрепления контроля и зачистка территории от присутствия ВСУ в указанных районах.

ВС РФ завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье в ДНР и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки. 

В ведомстве уточнили, что в результате боев в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка «Скала». В настоящее время российские силы ликвидируют блокированные формирования противника.

Ранее дроны ВС РФ лишили ВСУ возможности следить за группировкой «Центр» под Добропольем.

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