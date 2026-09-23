Президент Украины Владимир Зеленский потерпит тяжелое поражение в случае отказа идти на условия России. Такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на своей странице в соцсети Х.

По его словам, чем дольше США будут придерживаться «бреда», будто бы проукраинские условия завершения конфликта возможны, тем больше людских и территориальных потерь понесет Киев, а поражение Вашингтона будет «еще хуже».

У Соединенных Штатов и Европы нет ресурсов, чтобы склонить Россию, поэтому Киеву нужно соглашаться на условия Москвы, считает военный.

«Это суровая и объективная реальность. Либо мы можем пойти на неприятную сделку сейчас, либо понесем поражение хуже позже. На большее мы не способны», — написал Дэвис.

До этого российский лидер Владимир Путин отказался называть сроки окончания специальной военной операции на Украине. Он объяснил, что говорить о сроках в условиях боевых действий невозможно и «опрометчиво». При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал уверенность, что Россия добьется победы над Украиной в зоне СВО, однако «какими средствами, будет зависеть от текущей ситуации».

Ранее Рубио раскрыл, как закончится конфликт на Украине.