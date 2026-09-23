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Политика

Президент Румынии заявил о готовности страны принять американский военных

Президент Румынии Дан заявил, что хочет видеть солдат США на своей территории
IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

Президент Румынии Никушор Дан заинтересован в размещении военных США на румынской территории. Об этом политик заявил в эфире американской радиостанции SiriusXM.

По словам Дана, размещение американских военнослужащих румынской территории было бы выгодно обеим странам, поскольку Румыния находится очень близко к Ближнему Востоку и Средиземноморью.

Политик отметил, что у Румыния и США уже сотрудничают в военной области — румынские базы использовались американскими самолетами для дозаправки и размещения оборонительного оборудования.

Бухарест хочет, чтобы больше компаний из США вкладывали средства в Румынию, у страны в том числе есть хороший потенциал в энергетике, заявил президент.

В марте этого года румынский парламент Румынии поддержал запрос президента о временном размещении на территории страны американских военнослужащих и военного оборудования для поддержки операции в Иране.

В настоящий момент в Румынии находятся более 5,5 тысячи военнослужащих из стран-членов НАТО, примерно 1,5 тысячи из них — из США. Большая часть американских солдат размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе «Девеселу», где находится часть противоракетного щита НАТО.

Ранее румынский оппозиционер раскритиковал президента республики за поддержку Украины.

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