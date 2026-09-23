МИД Украины пришел в ярость из-за снятия санкций с Усманова и Фридмана

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х резко раскритиковал решение Евросоюза снять санкции с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

«Решение об исключении Усманова и Фридмана из списка является позорным и неоправданным. Москва празднует, потому что получила то, чего хотела: чувство безнаказанности, унижение ЕС и раскол среди европейцев», — написал Сибига.

Он призвал Европу «испортить торжества в Москве» и ввести национальные санкции в отношении этих лиц.

Накануне российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев были исключены из европейского санкционного списка. Также из списка по причине их кончины были исключены экс-депутат Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

Ранее Евросоюз решил продлить санкции против России на три года.