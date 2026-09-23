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Политика

Участники из 70 стран приедут на культурный форум в Санкт-Петербург

Голикова: участники из недружественных стран посетят Форум объединенных культур
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала в интервью ТАСС, что участники из 70 стран посетят XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.

По ее словам, среди участников будут представители 11 недружественных России стран.

«Это хорошо известные нам государства, которые продолжают сохранять контакты с нашими учреждениями и представителями культуры, а также принимать участие в дискуссиях и в обсуждении самых сложных вопросов, включая и вопросы суверенитета, в том числе культурного», — отметила вице-премьер.

Она добавила, что всего в мероприятия планируют принять участие представители 70 стран и 44 официальных делегации.

3 сентября вице-премьер Юрий Трутнев рассказал, что в XI Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приняли участие более 7 тысяч человек из 78 государств.

По его словам, самыми многочисленными на форуме стали делегации Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы. В прошлом году самыми многочисленными на ВЭФ-2025 были делегации Китая, Лаоса, Монголии, Японии и Индии.

Ранее на ВЭФ рассказали, как сделать платформенную экономику эффективной.

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