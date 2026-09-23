Стало известно о споре США и Китая из-за визита Си Цзиньпина

WSJ: США и Китай спорили о статусе визита Си Цзиньпина в Вашингтон

Представители США и Китая несколько недель спорили о том, считать ли предстоящую поездку главы КНР Си Цзиньпина в Вашингтон государственным визитом, в итоге визит получил высший дипломатический статус. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников подготовки встречи.

Программа визита китайского лидера предусматривает официальную встречу у Белого дома, военные почести, салют из 21 орудия и торжественный ужин.

По данным газеты, китайская сторона добивалась того, чтобы прием Си Цзиньпина по масштабу соответствовал церемониям, организованным для американского президента Дональда Трампа во время его визита в Пекин в мае этого года. Представители КНР, в частности, настаивала на двухдневной программе и государственном ужине. Для Си важно показать, что Соединенные Штаты относятся к его стране как к равной державе, отмечают авторы статьи.

На переговорах Си и Трамп планируют обсудить продление тарифного перемирия между двумя странами, торговлю, поставки критически важных минералов и применение искусственного интеллекта.

Кроме того, американский лидер надеется убедить Китай оказать давление на Иран, в то время как Си намерен поднять тему Тайваня и поставок США оружия острову.

Трехдневный государственный визит Си в США начинается 23 сентября. Трамп лично встретит его на базе Эндрюс близ Вашингтона. Основные переговоры пройдут 24 сентября, а на следующий день председатель КНР посетит Национальный архив.

Трамп и Си Цзиньпин в последний раз встречались 14–15 мая в Пекине.

Ранее на Западе заметили разницу в приемах Путина и Трампа в Китае.