Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Проблемы с бензином в РоссииНападения медведей в России
Политика

Во Франции снова заговорили об отправке европейских войск на Украину

Французский министр Аддад допустил появление европейских войск на Украине
French Army/AP

В рамках гарантий безопасности Украине на территории республики могут появиться европейские войска. Об этом заявил французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад в интервью «РБК-Украина».

По его мнению, Украина будет играть «ключевую роль» в безопасности континента, поэтому ее нужно включать в некоторые европейские механизмы. Аддад считает, что республика является первой линией обороны ЕС. В то же время министр скептически отнесся к долгосрочному миру между Москвой и Киевом.

«И именно поэтому нам нужно также обеспечить гарантии безопасности в долгосрочной перспективе, поддержку украинской армии, возможно, развертывание европейских войск на территории Украины, ведь мы знаем, что именно здесь и в дальнейшем будет решаться вопрос долгосрочной безопасности Европы», — заявил Аддад.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ввод европейских войск на Украину будет автоматически означать войну с РФ. По его словам, сегодня элиты стран Европы пугают население мнимой российской угрозой, однако ее нет и никогда не было. Путин подчеркнул, что у Москвы нет оснований для конфликта с Европой. Однако в самом ЕС сейчас нарастает системный кризис из-за ошибок западных политиков.

Ранее Лавров приравнял размещение войск Запада на Украине к объявлению войны России.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!