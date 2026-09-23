В рамках гарантий безопасности Украине на территории республики могут появиться европейские войска. Об этом заявил французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад в интервью «РБК-Украина».

По его мнению, Украина будет играть «ключевую роль» в безопасности континента, поэтому ее нужно включать в некоторые европейские механизмы. Аддад считает, что республика является первой линией обороны ЕС. В то же время министр скептически отнесся к долгосрочному миру между Москвой и Киевом.

«И именно поэтому нам нужно также обеспечить гарантии безопасности в долгосрочной перспективе, поддержку украинской армии, возможно, развертывание европейских войск на территории Украины, ведь мы знаем, что именно здесь и в дальнейшем будет решаться вопрос долгосрочной безопасности Европы», — заявил Аддад.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ввод европейских войск на Украину будет автоматически означать войну с РФ. По его словам, сегодня элиты стран Европы пугают население мнимой российской угрозой, однако ее нет и никогда не было. Путин подчеркнул, что у Москвы нет оснований для конфликта с Европой. Однако в самом ЕС сейчас нарастает системный кризис из-за ошибок западных политиков.

Ранее Лавров приравнял размещение войск Запада на Украине к объявлению войны России.