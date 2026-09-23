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Политика

Во Франции заявили, что Украина «не обходится европейцам дорого»

Французский министр Аддад: помощь Украине не обходится европейцам дорого
Stephanie Lecocq/Reuters

Помощь Украине не обходится для европейцев дорого, речь идет о цене за собственную безопасность. С таким заявлением в интервью изданию «РБК-Украина» выступил французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад.

«Я считаю, что мы обязаны реагировать на требования и потребности наших граждан, будь то в вопросах безопасности, занятости, экономического роста или борьбы с нелегальной иммиграцией. Но Украина не обходится европейцам дорого», — сказал Аддад.

По его словам, речь идет о цене за собственную безопасность, поскольку Украина якобы является «первой линией обороны Европы». Если прекратить поддержку, это обойдется намного дороже, считает министр.

Аддад также заявил, что большинство европейцев понимают, что поддержка Киева в их интересах.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что ЕС с начала вооруженного конфликта оказал Киеву помощь, объем которой превысил €220 млрд. По словам Каллас, ЕС и страны — члены сообщества предоставили украинской стороне военную поддержку на сумму более €78 млрд. Также она отметила, что кредитная программа поддержки Киева предполагает выделение €90 млрд в течение двух лет, из которых €60 млрд планируется направить на военную помощь.

Ранее стало известно, когда может сократиться европейское финансирование Украины.

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