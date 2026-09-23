Рубио заявил об отсутствии сделки об энергетическом перемирии между РФ и Украиной

Между Россией и Украиной «на данный момент» нет соглашения об энергетическом перемирии. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире радиостанции WABC 77, сообщает Госдеп.

«Ну, смотрите, я имею в виду, что на данный момент у нас нет соглашения. Но это имеет смысл», — заявил Рубио, отвечая на вопрос о продвижении «энергетической сделки».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии, и считают это очень хорошей инициативой. Песков отметил, что Москва продолжит диалог с представителями США в рамках инициативы об энергетическом перемирии.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы готов прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, если РФ перестанет атаковать украинские энергообъекты, критическую инфраструктуру и маршруты экспорта продовольствия.

Ранее в Совфеде указали на тщетность попыток Европы облегчить зиму для Украины.