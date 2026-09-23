Госсекретарь Рубио: конфликт на Украине рано или поздно кончится переговорами

Конфликт на Украине рано или поздно закончится благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире радиостанции WABC.

«Эта война рано или поздно должна закончиться, и война в Украине закончится благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров. Она не закончится благодаря какой-то сокрушительной победе той или иной стороны», — заявил Рубио.

По его словам, Москва и Киев разрешат противоречия «благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конфликт России и Украины мог бы завершиться год назад, если бы Европа «не оттянула» США от договоренностей Анкориджа. По его словам, Москва готова к переговорам по урегулированию и поиску «разумных компромиссов» — но в рамках своей позиции и без остановки боевых действий.

Ранее в России поделились ожиданиями от встречи Лаврова и Рубио.