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Политика

Зеленский дал один совет Трампу

Зеленский посоветовал Трампу привлечь Си Цзиньпина к урегулированию на Украине
Kylie Cooper/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал своему американскому коллеге Дональду Трампу привлечь лидера КНР Си Цзиньпина к переговорам об урегулировании конфликта с Россией. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Зеленский указал, что Трамп планирует встретиться с председателем КНР. В этом контексте, по его словам, в ходе беседы он заявил о целесообразности привлечения Си Цзиньпина к мирным переговорам. Президент Украины считает, что китайский лидер обладает большим влиянием на Россию.

«Если мы хотим положить конец этой войне не только на словах, то все должны работать над этим круглосуточно – ради людей», – заявил Зеленский.

До этого он сетовал, что Китай мог бы найти способ подтолкнуть Россию к переговорам, но не делает этого, поскольку не находится на стороне Украины. Китай мог бы найти способ подтолкнуть Россию к переговорам, но не делает этого, поскольку не находится на стороне Украины.

Ранее Китай назвал три принципа деэскалации конфликта на Украине.

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