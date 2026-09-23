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Политика

Президент Сирии предложил Трампу отдать Израилю Нью-Джерси

Лидер Сирии аш-Шараа в шутку предложил Трампу передать штат Нью-Джерси Израилю
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в шутку предложил ему передать Израилю американский штат Нью-Джерси. Об этом рассказал сам сирийский лидер, его слова приводит ТАСС.

По словам аш-Шараа, он выступил с таким предложением, когда приезжал в Вашингтон и обсуждал с американским лидером ситуацию с оккупированными Голанскими высотами.

«У меня с ним (Трампом. ― прим. ред.) сложились совершенно уникальные отношения. <...> Когда я приехал к нему в Белый дом, я пошутил. <...> Он говорил о Голанских высотах, что они находятся под суверенитетом Израиля, я спросил: «Почему бы вам не отдать израильтянам Нью-Джерси? Голанские высоты вам не принадлежат, чтобы их отдавать [кому-то], а вот Нью-Джерси ― ваше», ― сказал аш-Шараа, выступая на мероприятии, организованном в Нью-Йорке Атлантическим советом.

При этом он подчеркнул, что Голанские высоты принадлежат Сирии независимо от этой шутки.

«Поэтому ни сирийский президент, ни американский президент, ни кто-либо другой не вправе отказываться от них или передавать их другим», ― резюмировал аш-Шараа.

Голанские высоты расположены на юго-западе Сирии, примерно в 60 км к юго-западу от Дамаска. Территория занимает около 1,8 тыс. кв. км. С 1967 года большая часть Голанских высот (1,23 тыс. кв. км) была оккупирована, а впоследствии аннексирована Израилем в результате Шестидневной войны, и с тех пор эта территория была предметом спора между этими странами. В декабре 2024-го Израиль оккупировал остальную часть высот. При этом подавляющее большинство стран считают Голанские высоты территорией Сирии.

Ранее президент Сирии рассказал о работе над соглашением по безопасности с Израилем.

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