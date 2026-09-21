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Политика

Украинцы предложили сделать национальный гимн более оптимистичным

Кабмин Украины опубликовал петицию с предложением более оптимистичного гимна
Efrem Lukatsky/AP

На сайте правительства Украины появилась петиция с предложением изменить текст гимна республики, сделав его «более оптимистичным». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

За три дня петиция набрала 1152 подписи — для рассмотрения необходимо 25 тыс.

Автор гимна рекомендует исключить из гимна негативную лексику, заменив на более оптимистичные варианты. Так, гимн начинается с предложения «Процветает Украина <...>/Проживаем мы вместе нашу светлую судьбу», а завершается — «Душу и тело пробудили, избрав свободу», этой фразой автор предложил заменить строку «Душу и тело мы положим за нашу свободу».

В новом гимне говорится о том, что «Украина процветает в мире и любви» и «На Украине песня счастья несется громко и свободно».

Нынешний гимн Украины написан Павлом Чубинским (стихотворение было опубликовано в 1863 году) и Михаилом Вербицким (музыка написана в 1865-м). Композиция стала использоваться в качестве государственного гимна Украины в 1917 году, в окончательной редакции утверждена в 2003 году.

Ранее на сайте кабмина Украины разместили петицию о мобилизации бездетных женщин.

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