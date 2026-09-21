Эксперт назвал три сценария отставки канцлера ФРГ Мерца

По немецкому законодательству есть три варианта, как можно сместить канцлера ФРГ Фридриха Мерца, невзирая на его намерение не покидать пост после разгромных результатов выборов в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. ОБ этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«По немецкому законодательству есть три варианта уйти у Мерца. Во-первых, это вотум недоверия в бундестаге, но для этого у оппозиции недостаточно голосов, а ХДС и социал-демократы вряд ли будут голосовать по этому вопросу. Второй вариант — это замена канцлера без перевыборов. То есть фактически внутрипартийный переворот и внеочередной съезд партии, где Мерцу будет выдана черная метка. Третий вариант — это распад правящей коалиции. В данном случае скорее по инициативе социал-демократов, и досрочные выборы», — пояснил Камкин.

По прогнозам политолога, наиболее вероятен второй вариант, так как внутрипартийный переворот затронет наименьшее количество внешних игроков, а вот досрочные выборы ухудшат позиции не только ХДС, но и социал-демократов, с которыми они состоят в коалиции.

«В любом случае Мерц, при всей его токсичности и непопулярности, имеет шансы пробыть во власти еще какое-то время, если не будет очередных каких-то проблем или провалов на выборах, которые уже вынудят его однопартийцев вручить ему черную метку и настоять на его уходе», — считает политолог.

Результаты выборов в принципе были ожидаемы, хотя, конечно, мало кто мог предположить, что ХДС выступит настолько плохо, отметил Камкин.

«Дело в том, что Мекленбург вообще достаточно специфическая федеральная земля в Германии. Она страдает от депопуляции, и это, пожалуй, самый депрессивный регион страны. Туда даже мигранты не стремятся ехать, потому что мало работы, сложности с инфраструктурой. То есть это фактически такой очень запущенный регион. Плюс он наиболее сильно пострадал от антироссийских санкций. Поэтому в целом люди там голосовали даже не столько за «Альтернативу для Германии», но против правящей коалиции», — заключил он.

Возглавляемый Мерцом Христианско-демократический союз (ХДС) на прошедших выборах в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания впервые в истории не смог пройти в земельный парламент (ландтаг).

Партия ХДС набрала всего 4,9% голосов и не преодолела необходимый для прохождения в ландтаг барьер в 5%. Победителем на выборах стала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набравшая 38,2% голосов. Второе место у Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с 35,5%. Левую партию поддержали 6,5% избирателей, у «Зеленых» — 5,7% голосов.

Ранее в Кремле прокомментировали победу АдГ в Мекленбурге.