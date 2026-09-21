Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Киеву не удалось сорвать выборы в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несмотря на все вызовы и попытки киевского режима сорвать выборы, навязать другую повестку <...> и так далее, ничего из этого не получилось», — сказал он.

Собянин также поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию и поддержку «Единой России».

До этого Собянин сообщал, что в Москве зафиксирована рекордная явка на выборах в Госдуму. По его словам, граждане консолидировались вокруг президента России и идеи суверенитета страны.

Выборы в Госдуму IX созыва проходили с 18 по 20 сентября. Предварительная явка составила 56,66%, она тоже стала рекордной. Впервые в голосовании участвовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме депутатов, граждане выбирали глав восьми регионов и депутатов 39 региональных парламентов. После обработки 90% протоколов «Единая Россия» лидирует с 58% голосов, сохраняя конституционное большинство в нижней палате. Центризбирком России подведет окончательные итоги выборов 25 сентября.

Ранее новгородское «Яблоко» сообщило, что проходит в облдуму.