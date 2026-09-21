Глава МИД Польши рассказал, как предостерегал Россию от нападения на НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире YouTube-канала заявил, что якобы напрямую предостерегал Россию от нападения на НАТО.

«Я говорил россиянам - также с целью сдерживания - будьте осторожны, потому что у нас больше боевых самолетов, чем у вас. Так что если вы сделаете то, чего никто не желает, мы же не будем сидеть и не реагировать - мы ответим как в обороне, так и в наступлении», - заявил Сикорский.

12 сентября Сикорский призвал провести «агрессивные учения» НАТО вблизи границы с Калининградской областью, а также выразил уверенность в якобы «быстрой победе» в случае войны Польши с Россией. Позже Сикорский на своей странице в соцсети Х еще раз подтвердил свои угрозы в адрес России.

Ранее в МИД России призвали «людей в белых халатах» прокомментировать слова Сикорского.