Политолог счел «адские» санкции США против России опасными для доллара

Новый закон об «адских» санкциях, подписанный президентом США Дональдом Трампом, неизбежно ускорит отказ от доллара. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Он напомнил, что ряд стран, к примеру, Индия и Китай, уже ведут сделки в национальных валютах.

«На последнем саммите БРИКС более половины транзакций проходили в нацвалютах. Это объективный процесс. Доллар — не просто финансовый инструмент, а политический. В битве за доллар американцы и англосаксы будут использовать не только финансы», — сказал эксперт.

Остановить процесс перехода к многополярному мироустройству невозможно: в новом мире не будет одной валюты и одного информационного пространства, добавил он.

16 сентября конгресс США принял масштабный законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ, который уже прошел одобрение в сенате. Документ предполагает введение 100%-ных пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, помогающих Москве обходить ограничения.

Цель, как указано в самом нормативном акте, — лишить власти России доходов, идущих на финансирование боевых действий. Эти «адские санкции» при жизни разрабатывал и продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вместе с демократом Ричардом Блументалем.

19 сентября Трамп подписал закон.

Ранее Песков оценил влияние «адских» санкций США на отношения с Россией.