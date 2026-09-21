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Политика

СМИ узнали о намерениях России усилить удары по Украине предстоящей зимой

Bloomberg: Россия копит баллистические ракеты для ударов по Украине зимой
RVvoenkor/Telegram

Россия копит баллистические ракеты, сделав выбор в пользу реактивных беспилотников, чтобы усилить удары по Украине предстоящей зимой. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По предположению авторов, ВС РФ могут использовать баллистику «для нанесения ударов по украинской энергетической и теплоэнергетической инфраструктуре в холодный период, который обычно начинается в конце октября или начале ноября».

В материале отмечается, что Украина могла бы защитить себя за счет дополнительных перехватчиков к системам ПВО Patriot, которые являются противодействием российским баллистическим ракетам.

До этого издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что шансы на устойчивое энергетическое перемирие низки, поэтому главным испытанием для республики будет тяжелая зима и волны воздушных ударов ВС РФ. По данным собеседников, «несмотря на все риски на передовой», самым большим вызовом для Киева остается ситуация в тылу. Речь идет прежде всего о зиме и возможной новой волне российских воздушных ударов, говорится в тексте.

Ранее в Европе назвали главную гарантию безопасности Украины.

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