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Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Политика

«Справедливая Россия» проходит в Госдуму

ЦИК: «Справедливая Россия» преодолела 5-процентный барьер на выборах в Госдуму
Алексей Филиппов/РИА Новости

Партия «Справедливая Россия» по итогам обработки 96,95% голосов на выборах в Госдуму получает 5%. Такие данные привел Центризбирком.

Согласно подсчетам, за партию проголосовали около 3,2 млн россиян.

На первом месте идет «Единая Россия» с 57,83% голосов, КПРФ набирает 13,76%, ЛДПР — 9,01%, а «Новые люди» — 7,96%.

До этого в Центризбиркоме сообщали, что партия «Справедливая Россия» не может пока преодолеть пятипроцентный барьер. После подсчета 95,18% протоколов на выборах в Госдуму она набирала 4,96%.

Пятипроцентный барьер на выборах в Государственную думу — это порог, который партия должна преодолеть, чтобы получить право участвовать в распределении 225 депутатских мандатов по федеральному партийному списку.

Голосование в России проходило с 18 по 20 сентября и завершилось вечером в воскресенье после закрытия участков в Калининградской области. Явка, по предварительным данным Центризбиркома, составила 59% против итоговых 51,72% на выборах 2021 года. Окончательные результаты ЦИК намерен подводить до 25 сентября, чтобы завершить проверку протоколов и рассмотреть поступившие жалобы.

Ранее Матвиенко назвала главный итог выборов.

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