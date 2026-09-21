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Политика

В Германии назвали «поркой» провал партии Мерца на земельных выборах

Сопредседатель АдГ Вайдель: поражение ХДС в Мекленбурге стало поркой для Мерца
Andreas Arnold/Global Look Press

Поражение партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) на выборах в парламент немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания стало «поркой» для канцлера Германии Фридриха Мерца, который возглавляет данное политическое объединение. Об этом во время пресс-конференции заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, передает ТАСС.

Она отметила, что итоги голосования свидетельствуют о том, что граждане «сыты по горло» политикой нынешнего правительства.

«Это была самая настоящая, четкая порка для ХДС, порка для Фридриха Мерца, который проводит здесь исключительно левую политику», — сказала сопредседатель АдГ.

По словам Вайдель, ХДС своими действиями сама лишает себя права на существование. То же касается и Свободной демократической партии Германии, подчеркнула политик. Она обратила внимание, что представители этих политических объединений отказываются отвечать на вопросы, связанные с бедственным положением в стране. Речь идет о вопросах, касающихся массового банкротства предприятий, роста цен на энергоносители и «утечки» бизнеса за границу.

Сопредседатель АдГ добавила, что «Христианско-демократический союз» продолжает придерживаться табу на сотрудничество с правыми силами. На этом фоне рейтинг партии будет падать и дальше, считает Вайдель.

Выборы в парламент Мекленбурга — Передней Померании прошли 20 сентября. ХДС набрал всего 4,9% голосов и впервые в своей истории не прошел в земельный законодательный орган. Победу одержала партия АдГ, которую поддержали 38,2% избирателей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о результатах выборов в Мекленбурге — Передней Померании.

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