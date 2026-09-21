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Политика

Путин направил Пашиняну поздравительную телеграмму

Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю 35-летия независимости республики. Поздравительное послание опубликовано на сайте правительства Армении.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника Республики Армения — Дня независимости», — говорится в послании российского лидера.

Путин пожелал Пашиняну «крепкого здоровья и успехов, а дружественному армянскому народу благополучия и процветания».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров, поздравляя главу армянского МИД Арарата Мирзояна с Днем независимости Армении, заявил о важности «поддержания всестороннего российско-армянского взаимодействия, включая сохранение активного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и Армении».

Армения отмечает День независимости 21 сентября.

Ранее Пашинян назвал Россию лучшим партнером Армении в одном вопросе.

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