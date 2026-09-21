Американист назвал главный итог переговоров Трампа и Зеленского для России

Одним из главных итогов для России и важным моментом в целом прошедших телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского можно считать то, что Штаты намерены давить на Украину по вопросу ударов по НПЗ. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

«По данным, которые появились в американских СМИ, мы знаем, что в ходе разговора с Зеленским Трамп неоднократно поднимал вопрос об ударах по НПЗ. Очевидно, что Вашингтон намерен оказывать давление на Киев по этому вопросу, потому что самим американцам невыгодны эти удары. Однако насколько успешным будет это давление, непонятно. Пока что никакие антикоррупционные расследования и отказ поставлять ракеты не помогли сдвинуть позицию Зеленского», — добавил он.

По словам Дудакова, в Соединенных Штатах действительно разжигается топливный кризис, что разгоняет инфляцию и серьезно бьет по рейтингам Трампа и республиканцев.

«Вот это, конечно, сильно бьет по рейтингам Трампа и республиканцев за полтора месяца до выборов. С Ираном администрации Трампа договориться не удается. Теперь пытаются как-то вот на украинском направлении добиться прорыва, устроить деэскалацию как минимум вот в рамках атак на энергетические объекты. В надежде на то, что это позволит понизить цены на топливо внутри Америки», — пояснил политолог.

При этом Трампа многие в самих Штатах и за их пределами уже воспринимают как хромую утку, что позволяет легко не реагировать на его давление.

«За полтора месяца до выборов Трамп уже воспринимается как хромая утка, чьи указания можно не соблюдать. Я уверен, что и Зеленский надеется, что победят демократы, настроенные более проукраински, и, соответственно, с ними можно будет вести дела в обход действующей администрации», — заключил Дудаков.

В воскресенье, 20 сентября, американский и украинский лидеры провели телефонный разговор. Как утверждает американское новостное издание Axios со ссылкой на источник, Трамп во время телефонного разговора неоднократно просил украинского коллегу прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Со своей стороны глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о значительном прогрессе в обсуждении по итогам телефонного звонка. Он отметил, что сейчас «количество вопросов для обсуждения сократилось с десятков до одного или двух ключевых».

Ранее Зеленский сообщил, что договорился встретиться с Трампом в Нью-Йорке.