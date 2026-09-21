Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес утверждает, что некая угроза от России якобы является реальной, а преуменьшать ее – «безответственно». Его слова приводит Le Figaro.

«Мы говорим о реальной угрозе, об угрозе, которая хорошо задокументирована, – об угрозе гибридной войны, которую ведет Россия», – заявил Нуньес, отметив, что «было бы безответственно преуменьшать эту угрозу».

В то же время глава МВД Франции заявил об отсутствии диверсий на территории страны. Однако правительство будет противодействовать «угрозе», реализовывая планы по защите инфраструктуры, заверил министр.

8 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что у Москвы нет каких-либо агрессивных планов, направленных против Европы. Еще раньше Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

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