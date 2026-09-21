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Политика

Президент Польши Навроцкий оказался в центре скандала

В Польше произошел скандал из-за публикаций о встречах с Навроцким за $100 тысяч
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Материалы издания Newsweek и радиостанции Radio Zet о том, что гостям бизнес-форума Polish-American Business Summit предлагали за $100 тыс. (около 8,4 млн рублей) поучаствовать во встрече с президентом Польши Каролем Навроцким, спровоцировали скандал. Об этом пишет ТАСС.

Как выяснили журналисты зарубежных СМИ, организатор форума в Нью-Йорке — фонд «Центр стратегий развития» — предлагал потенциальным участникам приобрести пакет Platinum. В том числе в него входила беседа один на один с Навроцким. При этом в публикациях подчеркивалось, что никто так и не захотел воспользоваться данным предложением.

Обнародованные материалы привлекли внимание представителей правительства Польши. Пресс-секретарь кабинета министров страны Адам Шлапка в социальных сетях опубликовал пост, в котором поинтересовался, действительно ли «крупный денежный перевод» может помочь организовать встречу с главой республики. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, в свою очередь, призвал президента выступить с заявлением по этому поводу.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь главы государства Рафал Леськевич назвал сообщения Newsweek и Radio Zet абсурдом. Он добавил, что администрация Навроцкого не связывала участие польского лидера в форуме с какими-либо денежными взносами.

15 сентября телеканал TVN24 сообщил, что Навроцкий подал в суд иск с требованием защитить его личные права после статьи портала Onet, обвинившего главу республики в возможной связи с сутенерством в прошлом. Материал был опубликован еще в мае прошлого года, и в нем утверждалось, что действующий президент был вовлечен в сомнительную деятельность во время работы охранником в Гранд-отеле в Сопоте.

Ранее Навроцкий признался, что советуется по важным вопросам с духом.

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