Стало известно о планах Украины объединиться с Польшей

Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский в интервью Rzeczpospolita заявил, что в начале спецоперации Украина хотела создать единое государство с Польшей ради расширения конфликта и получения членства в НАТО.

По его словам, Киев иногда ждал от Варшавы того, на что она «не могла согласиться». Речь идет в том числе о «немного странной концепции» втягивания Польши в конфликт «даже путем создания единого государства», уточнил политик.

«Выступление [президента Украины Владимира] Зеленского в сейме как раз и шло в этом направлении. Кроме того, речь шла и о вступлении в НАТО, они, видимо, полагали, что подобные цели можно достичь, но в этом я не уверен», — заявил Качиньский.

До этого Ярослав Качиньский в письме к членам партии «Право и справедливость» призвал их блокировать членство Украины в Евросоюзе, пока Киев не изменит свою политику в отношении «культа Бандеры и других преступников, прославления УПА (организация запрещена в России) и ОУН» (организация запрещена в России).

Ранее президент Польши пришел к неутешительному выводу о состоянии Евросоюза.