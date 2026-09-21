Путин оценил работу QR-кодов на границе

Путин: QR-коды отлично работают на границе и не создают очередей

Система QR-кодов, которые введены в рамках СПОТ, отлично работает и не создает никаких проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым в Кремле.

«Эта система — QR-кодов — работает. И никаких проблем на самом деле, никаких очередей не создает», — отметил глава государства.

Речь идет о системе СПОТ — электронном механизме предварительного контроля импорта товаров, ввозимых в Россию из стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пикалев сообщил президенту, что система СПОТ не создает «препятствий или каких-то дополнительных барьеров» для пересечения транспортными средствами российской границы.

В рамках реализации системы ФНС проверяет сведения о ввозимом товаре от импортера, затем резервирует перечисленные от него средства и присваивает документу о предстоящей поставке (ДОПП) товара соответствующий QR-код. Таможенники проверяют эти QR-коды, подтверждающие легальность импорта, на пунктах пропуска через границу.

Тестирование системы стартовало 1 июня 2026 года, оператором системы назначили Федеральную налоговую службу, а контролирующим органом — ФТС.

СПОТ пока действует только для автоперевозок товаров, на другой транспорт ее распространят не раньше 2027 года.

Ранее российские таможенники пресекли ввоз крупной партии контрабанды из Турции.