Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Политика

В России заявили о переформатировании оппозиции по итогам выборов в Госдуму

Политолог Еловский: оппозиция полностью перестроилась по итогам выборов в Госдуму
Shamil Zhumatov/Reuters

Переформатирование оппозиционных сил стало одним из главных итогов прошедших выборов в Госдуму. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Еловский.

«Одним из главных итогов прошедших выборов в Госдуму стала полная перестройка оппозиции. В первую очередь хочется проанализировать итоги КПРФ, которая десятилетиями играла роль главной оппозиционной силы. Партию ожидает потеря части одномандатников, что означает существенное сокращение фракции в парламенте. Это ставит вопрос о самом позиционировании КПРФ в новых условиях», — сказал Еловский.

На этом фоне ЛДПР и «Новые люди», которые боролись за третье место по числу мандатов в Госдуме, показали отличный результат, считает политолог.

«ЛДПР не просто выжила после утраты основателя — она усилилась. Партия, которую еще недавно списывали со счетов, укрепила позиции и заняла третье место по популярности. «Новые люди» — еще один пример успешной кампании. «Новые люди» проделали огромную работу и выстроила правильное позиционирование», — пояснил эксперт.

Балансирование «Справедливой России» на грани прохождения пятипроцентного барьера политолог также связал с неправильным позиционированием.

«Партия «Справедливая Россия» сейчас на грани прохождения необходимого барьера, и причин две. Первая в том, что КПРФ и СР фактически конкурируют на одном фланге, эксплуатируя схожие идеи, и жертвой в итоге становится более слабый игрок. Вторая — субъективная: эсэры сами провели слабую кампанию, не нашли понятного позиционирования и постоянно метались между лево-глобалистским и право-патриотическим проектами», — заключил Еловский.

После подсчета 95,18% протоколов на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,83% голосов, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,98%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 4,96%. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Единая Россия» будет иметь 355 мест в парламенте, у КПРФ — 40, у ЛДПР — 25, у «Новых людей» — 20. По словам главы ЦИК, у «Справедливой России» еще есть шанс преодолеть пятипроцентный барьер.

Ранее Памфилова ответила, есть ли основания для отмены итогов выборов.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!