В России заявили о переформатировании оппозиции по итогам выборов в Госдуму

Переформатирование оппозиционных сил стало одним из главных итогов прошедших выборов в Госдуму. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Еловский.

«Одним из главных итогов прошедших выборов в Госдуму стала полная перестройка оппозиции. В первую очередь хочется проанализировать итоги КПРФ, которая десятилетиями играла роль главной оппозиционной силы. Партию ожидает потеря части одномандатников, что означает существенное сокращение фракции в парламенте. Это ставит вопрос о самом позиционировании КПРФ в новых условиях», — сказал Еловский.

На этом фоне ЛДПР и «Новые люди», которые боролись за третье место по числу мандатов в Госдуме, показали отличный результат, считает политолог.

«ЛДПР не просто выжила после утраты основателя — она усилилась. Партия, которую еще недавно списывали со счетов, укрепила позиции и заняла третье место по популярности. «Новые люди» — еще один пример успешной кампании. «Новые люди» проделали огромную работу и выстроила правильное позиционирование», — пояснил эксперт.

Балансирование «Справедливой России» на грани прохождения пятипроцентного барьера политолог также связал с неправильным позиционированием.

«Партия «Справедливая Россия» сейчас на грани прохождения необходимого барьера, и причин две. Первая в том, что КПРФ и СР фактически конкурируют на одном фланге, эксплуатируя схожие идеи, и жертвой в итоге становится более слабый игрок. Вторая — субъективная: эсэры сами провели слабую кампанию, не нашли понятного позиционирования и постоянно метались между лево-глобалистским и право-патриотическим проектами», — заключил Еловский.

После подсчета 95,18% протоколов на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,83% голосов, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,98%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 4,96%. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Единая Россия» будет иметь 355 мест в парламенте, у КПРФ — 40, у ЛДПР — 25, у «Новых людей» — 20. По словам главы ЦИК, у «Справедливой России» еще есть шанс преодолеть пятипроцентный барьер.

Ранее Памфилова ответила, есть ли основания для отмены итогов выборов.