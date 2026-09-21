Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Политика

Глава миссии наблюдателей от ШОС прокомментировала выборы в Госдуму

Янфань: выборы в Госдуму прошли прозрачно, достоверно и демократично
РИА Новости

Выборы в Госдуму прошли прозрачно, достоверно и демократично. Об этом заявила глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Пяо Янфань, пишет РИА Новости.

«Миссия констатирует, что выборы депутатов Государственной Думы соответствуют требованиям избирательного законодательства Российской Федерации и включены в рамки международной ответственности», — сказала она.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительно, явка составила 56,66%. Утром 21 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что партия «Единая Россия» после подсчета 82,19% протоколов получает 57,76% голосов — это около 130 мест в нижней палате федерального парламента.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что недействительными признаны более 36,8 тысячи бюллетеней. По ее словам, недействительные бюллетени были выявлены на 20 избирательных участках в 12 российских регионах. Она также уточнила, что количество недействительных бюллетеней является минимальным, так как в России находятся более 90 тысяч избирательных участков.

Ранее председатель ЦИК РФ назвала отличия состоявшихся выборов от предыдущих.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!