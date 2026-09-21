Глава миссии наблюдателей от ШОС прокомментировала выборы в Госдуму

Выборы в Госдуму прошли прозрачно, достоверно и демократично. Об этом заявила глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Пяо Янфань, пишет РИА Новости.

«Миссия констатирует, что выборы депутатов Государственной Думы соответствуют требованиям избирательного законодательства Российской Федерации и включены в рамки международной ответственности», — сказала она.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительно, явка составила 56,66%. Утром 21 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что партия «Единая Россия» после подсчета 82,19% протоколов получает 57,76% голосов — это около 130 мест в нижней палате федерального парламента.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что недействительными признаны более 36,8 тысячи бюллетеней. По ее словам, недействительные бюллетени были выявлены на 20 избирательных участках в 12 российских регионах. Она также уточнила, что количество недействительных бюллетеней является минимальным, так как в России находятся более 90 тысяч избирательных участков.

Ранее председатель ЦИК РФ назвала отличия состоявшихся выборов от предыдущих.