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Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Политика

Песков ответил на вопрос о кадровых перестановках в руководстве Госдумы

Песков: Путин высоко оценивает результаты работы ГД при Володине
Максим Блинов/РИА Новости

Президент высоко оценивает работу Госдумы прежнего созыва, но в Кремле обычно не комментируют «кадровые дела». Так на вопрос журналиста о том, продолжит ли Вячеслав Володин возглавлять Госдуму, ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент высоко оценивает результаты работы Госдумы предыдущего созыва. А что касается тех или иных перспектив, я бы не стал комментировать кадровые дела. Мы обычно не комментируем никак», — сказал он.

18-20 сентября в России состоялись выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин лидирует на выборах в одномандатном округу №164 в Саратовской области.

Впервые в Госдуму Володин избрался в 1999 году — от блока «Отечество – Вся Россия». В 2016 году Володин вновь был избран депутатом Госдумы от «Единой России» и по предложению президента Владимира Путина был избран спикером. Депутатский мандат и должность председателя нижней палаты парламента он сохранил и после думских выборов 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму.

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