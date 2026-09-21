Песков ответил на вопрос о кадровых перестановках в руководстве Госдумы

Президент высоко оценивает работу Госдумы прежнего созыва, но в Кремле обычно не комментируют «кадровые дела». Так на вопрос журналиста о том, продолжит ли Вячеслав Володин возглавлять Госдуму, ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент высоко оценивает результаты работы Госдумы предыдущего созыва. А что касается тех или иных перспектив, я бы не стал комментировать кадровые дела. Мы обычно не комментируем никак», — сказал он.

18-20 сентября в России состоялись выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин лидирует на выборах в одномандатном округу №164 в Саратовской области.

Впервые в Госдуму Володин избрался в 1999 году — от блока «Отечество – Вся Россия». В 2016 году Володин вновь был избран депутатом Госдумы от «Единой России» и по предложению президента Владимира Путина был избран спикером. Депутатский мандат и должность председателя нижней палаты парламента он сохранил и после думских выборов 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму.