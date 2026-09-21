Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал прошедшие в Германии земельные выборы в Мекленбурге — Передней Померании.

Песков уточнил, что Кремль не хотел бы углубленно комментировать состоявшиеся в Германии выборы, так как это внутреннее дело ФРГ.

«Мы фиксируем достаточно низкие цифры популярности рейтинга у действующей власти в ФРГ. Фиксируем цифры, связанные с развитием экономики Германии, с падением конкурентоспособности германской экономики — а это все таки главная экономика в Европе», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что одной из причин является то, что Германия перестала закупать дешевый российский газ и перешла на более дорогой газ на спотовом рынке из других стран, прежде всего из США.

Вполне естественно, что часть населения страны ищет альтернативу действующей власти, пояснил пресс-секретарь российского президента.

21 сентября газета Bild писала, что канцлер Германии Фридрих Мерц планирует выступить со специальным заявлением после объявления экзитполов на земельных выборах в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании.

Возглавляемый Мерцом Христианско-демократический союз (ХДС) на прошедших выборах в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания впервые в истории не смог пройти в земельный парламент (ландтаг).

Ранее АдГ подала на Мерца заявление в полицию.