Песков обвинил Киев в гуманитарной катастрофе в Алешках

Песков заявил, что Киев препятствует доставке продуктов и медикаментов в Алешки

Киев делает все, чтобы препятствовать доставке продуктов и медикаментов в город Алешки в Херсонской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам, дроны постоянно висят в воздухе», — сказал он.

Песков назвал ситуацию критической и добавил, что российские военные продолжат работать над ее разрешением.

В начале сентября посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что гуманитарная колонна волонтеров из четырех автомобилей подверглась атаке украинских беспилотников на подъезде к Алешкам. По его словам, колонна перевозила продукты питания и медикаменты для местных жителей. Перед атакой один из дронов завис перед колонной и вынудил ее остановиться, а потом облетел машины.

Затем беспилотник ударил по первому автомобилю, после чего последовали атаки на другие машины. Водители и волонтеры успели покинуть автомобили и укрыться в лесополосе. Гуманитарный груз был уничтожен. Один из волонтеров получил ранение, уточнил Мирошник.

Ранее российские военные взяли два населенных пункта в Харьковской области.