Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, передает пресс-служба Кремля.

«Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее динамичное развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана», — говорится в сообщении.

Токаев в ходе беседы также поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму.

Президент Казахстана отдельно упомянул о взаимодействии парламентов двух стран и отметил, что оно представляет собой важный элемент союзнических взаимоотношений Астаны и Москвы.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительно, явка составила 56,66%. Утром 21 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что партия «Единая Россия» после подсчета 82,19% протоколов получает 57,76% голосов — это около 130 мест в нижней палате федерального парламента.

Ранее председатель ЦИК РФ назвала отличия состоявшихся выборов от предыдущих.