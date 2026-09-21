Делягин рассказал, что его удивило в законе об «адских» санкциях, принятом в США

Депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал законопроект об «адских» санкциях против России, принятый конгрессом США.

Он удивился, что значительная часть членов Демократической партии (считающейся более радикальной в отношении Москвы, по сравнению с Республиканской) проголосовала против этого документа. Помимо этого, по его словам, в финальной редакции нормативный акт модифицировали.

«Если раньше это было объявление экономической войны всему миру, практически всему миру, той части, которая как-то сотрудничает с Россией, то теперь это закон о качественном повышении полномочий президента Соединенных Штатов Америки», — отметил Делягин.

16 сентября конгресс США принял масштабный законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ, который уже прошел одобрение в сенате. Документ предполагает введение 100%-ных пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, помогающих Москве обходить ограничения.

Цель, как указано в самом нормативном акте, — лишить власти России доходов, идущих на финансирование боевых действий. Эти «адские санкции» при жизни разрабатывал и продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вместе с демократом Ричардом Блументалем.

19 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон.

Ранее юрист предрек крах США после введения санкций в отношении РФ.