Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Политика

В Кремле заявили, что Россия не угрожает ни одному государству в Европе

Песков: Россия не угрожает ни Франции, ни другим государствам Европы
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

В Кремле не согласны с мнением лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что Россия с помощью угроз пытается повлиять на политику Франции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с этим заявлением. Россия не угрожает ни Франции, ни одному государству в Европе, о чем неоднократно говорил Путин», — отметил он.

По словам представителя Кремля, Россия не имеет никаких споров с европейскими государствами, которые могли бы быть причиной разногласий.

20 сентября лидеры французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордан Барделля обвинили российские власти во враждебных действиях в отношении Франции и других европейских государств. Так они отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина о передаче активов французской Auchan и швейцарской Nestle во временное управление. Там отмечается, что «Национальное объединение» рассматривает передачу активов Auchan и Nestle во временное управление как одно из «враждебных действий» и «гибридных операций» со стороны России.

Ранее Путин заявил, что Европа пугает своих граждан мнимой угрозой со стороны РФ.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!