В Кремле заявили, что Россия не угрожает ни одному государству в Европе

Песков: Россия не угрожает ни Франции, ни другим государствам Европы

В Кремле не согласны с мнением лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что Россия с помощью угроз пытается повлиять на политику Франции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с этим заявлением. Россия не угрожает ни Франции, ни одному государству в Европе, о чем неоднократно говорил Путин», — отметил он.

По словам представителя Кремля, Россия не имеет никаких споров с европейскими государствами, которые могли бы быть причиной разногласий.

20 сентября лидеры французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордан Барделля обвинили российские власти во враждебных действиях в отношении Франции и других европейских государств. Так они отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина о передаче активов французской Auchan и швейцарской Nestle во временное управление. Там отмечается, что «Национальное объединение» рассматривает передачу активов Auchan и Nestle во временное управление как одно из «враждебных действий» и «гибридных операций» со стороны России.

Ранее Путин заявил, что Европа пугает своих граждан мнимой угрозой со стороны РФ.