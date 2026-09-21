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Политика

В Кремле оценили «репетиции» НАТО по перекрытию выхода России из Балтики в Атлантику

Песков назвал привычным для НАТО инструментом конфронтации новые учения блока
Gero Breloer/AP

«Репетиции» НАТО по перекрытию выхода из Балтики в Атлантику — это один из привычных конфронтационных инструментов НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Перехват торговых судов отрабатывает НАТО, это очень важно отметить. <...> с годами ничего не меняется, это блок, который был создан для конфронтации. Это и остается инструментом конфронтации», — ответил на вопрос журналиста представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, НАТО развернуло в Северном море и Атлантике группировку кораблей в рамках учений Strike Warrior 26-2. Страны альянса намерены впервые системно отработать совместное применение всех безэкипажных систем — надводных, подводных и воздушных БПЛА. В Лондоне заявили, что учения проводятся для отработки защиты глубоководных интернет-кабелей и донной инфраструктуры, однако эксперты отмечают, что НАТО отрабатывает перехват российских подводных лодок Северного флота и блокировку выходов из Балтики в Атлантику.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя учения НАТО, подчеркнул, что на Западе все время говорят о защите международного права и в это же время готовятся к захвату гражданских судов.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО отрабатывает сценарии блокады Калининградской области.

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