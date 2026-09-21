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Политика

В Кремле сообщили, что у Путина запланирован разговор с главой ЦИК

Песков: у Путина ожидаются беседы с Памфиловой и главами фракций
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал во время брифинга, что у Владимира Путина запланированы беседы с главой ЦИК Эллой Памфиловой и руководителями думских фракций.

«У президента ожидается общение и с руководителем ЦИК, и с руководителями фракций, депутатами. Все это будет в графике президента», — поделился Песков.

Он добавил, что Кремль дополнительно сообщит о форматах, в которых состоятся встречи.

21 сентября Памфилова сообщила, что явка на выборах в Госдуму составила 59,32%.

С 18 по 20 сентября в России состоялись выборы депутатов Государственной Думы IX созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании в 89 регионах страны. Голосование завершилось вечером в воскресенье после закрытия участков в Калининградской области. Впервые в выборах приняли участие новые российские регионы. Окончательные результаты ЦИК подведет к 25 сентября, к этому времени будут проверены протоколы и рассмотрены поступившие жалобы.

Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

Ранее иностранные наблюдатели оценили выборы в России.

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