В Кремле сообщили, что у Путина запланирован разговор с главой ЦИК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал во время брифинга, что у Владимира Путина запланированы беседы с главой ЦИК Эллой Памфиловой и руководителями думских фракций.
«У президента ожидается общение и с руководителем ЦИК, и с руководителями фракций, депутатами. Все это будет в графике президента», — поделился Песков.
Он добавил, что Кремль дополнительно сообщит о форматах, в которых состоятся встречи.
21 сентября Памфилова сообщила, что явка на выборах в Госдуму составила 59,32%.
С 18 по 20 сентября в России состоялись выборы депутатов Государственной Думы IX созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании в 89 регионах страны. Голосование завершилось вечером в воскресенье после закрытия участков в Калининградской области. Впервые в выборах приняли участие новые российские регионы. Окончательные результаты ЦИК подведет к 25 сентября, к этому времени будут проверены протоколы и рассмотрены поступившие жалобы.
Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Ранее иностранные наблюдатели оценили выборы в России.