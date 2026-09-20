Перевооружение Германии обеспокоило ее европейских соседей

Стремительное перевооружение Германии вызывает растущую обеспокоенность в европейских странах. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Издание пишет, что напряженность в Европе нарастает по мере того, как в Германии усиливаются позиции партии «Альтернатива для Германии», которая лидирует в опросах общественного мнения.

«Некоторые европейские чиновники начинают опасаться, что наращивание военного присутствия меняет баланс сил на континенте. Некоторые боятся, что даже без «Альтернативы для Германии» перевооруженная Германия и Россия станут двумя крупнейшими державами континента и Берлин в конечном итоге может снова пойти на уступки Кремлю, чтобы избежать конфликта», — отметило СМИ.

Газета пишет, что в Европе усиливаются опасения и по поводу того, что военные закупки Германии до сих пор приносили выгоду в основном немецким производителям оружия. Немецкие чиновники при этом говорят, что понимают опасения своих соседей, однако это пока не привело к каким-либо изменениям.

По данным аналитического центра Кильского института мировой экономики, в прошлом году немецкое правительство заключило оборонные контракты на сумму, которая более чем в три раза превышает сумму военных контрактов Великобритании.

«Это революция, и она, безусловно, повлияет на соседей Германии, ЕС и трансатлантические отношения. Германия имеет решающее значение для европейской безопасности, но она не может стать слишком большой для Европы», — сказал эксперт по германо-польским отношениям из Польского института международных отношений Лукаш Ясинский.

Аналитик Рим Момтаз отметила, что Франция сейчас обеспокоена тем, что Германия может вытеснить ее с позиции ведущей военно-промышленной державы.

«Я думаю, что во французской системе, будь то политическая, дипломатическая или военная, широко распространено беспокойство по поводу той роли, которую, похоже, Германия хочет себе отвести», — сказала она.

До этого бывший премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что успехи партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах вместе с политикой ускоренной милитаризации представляют угрозу для Польши.

19 сентября стало известно о том, что минобороны Германии начало кампанию по обязательному медосвидетельствованию 18-летних немцев. Также в сентябре генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер призвал немцев готовиться к обороне.

Ранее стало известно о подготовке Германией больниц для войны с Россией.