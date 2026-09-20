В МИД анонсировали новую встречу России и США по «раздражителям»

Рябков: РФ и США планируют в ближайшие недели провести встречу по раздражителям

Очередная встреча России и США, на которой будет обсуждаться устранение «раздражителей» в двусторонних отношениях, состоится в ближайшие недели. Об этом журналистам РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«[Переговоры планируются] в ближайшие недели», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Как он сказал, подобные российско-американские встречи приобрели в известной степени регулярный характер. Рябков подчеркнул, что в Москве эти консультации считают полезными. Однако темпы продвижения в обсуждении чувствительных вопросов оказались ниже ожидаемых и желательных.

«Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться», — подчеркнул замминистра.

В июне Рябков отмечал, что диалог РФ и США по «взаимным раздражителям» находится в фазе некоторого застоя. По его словам, в 2025 году наблюдался «резвый старт» таких контактов, благодаря чему стороны смогли достигнуть «неплохих результатов». Однако позже появились «пробуксовки» и каждое новое продвижение вперед давалось ценой огромных усилий. Каких-то результатов удавалось добиться только в мелочах, говорил дипломат.

Ранее в МИД прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможных сделках России и США по Украине.