Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Политика

В МИД анонсировали новую встречу России и США по «раздражителям»

Рябков: РФ и США планируют в ближайшие недели провести встречу по раздражителям
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Очередная встреча России и США, на которой будет обсуждаться устранение «раздражителей» в двусторонних отношениях, состоится в ближайшие недели. Об этом журналистам РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«[Переговоры планируются] в ближайшие недели», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Как он сказал, подобные российско-американские встречи приобрели в известной степени регулярный характер. Рябков подчеркнул, что в Москве эти консультации считают полезными. Однако темпы продвижения в обсуждении чувствительных вопросов оказались ниже ожидаемых и желательных.

«Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться», — подчеркнул замминистра.

В июне Рябков отмечал, что диалог РФ и США по «взаимным раздражителям» находится в фазе некоторого застоя. По его словам, в 2025 году наблюдался «резвый старт» таких контактов, благодаря чему стороны смогли достигнуть «неплохих результатов». Однако позже появились «пробуксовки» и каждое новое продвижение вперед давалось ценой огромных усилий. Каких-то результатов удавалось добиться только в мелочах, говорил дипломат.

Ранее в МИД прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможных сделках России и США по Украине.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!