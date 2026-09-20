Дания решила передать Украине 31-й пакет военной помощи на сумму около $275 млн. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило минобороны Украины.

«Эти средства будут направлены на усиление возможностей ПВО Украины в критический осенне-зимний период», — сказано в публикации.

Новый пакет дополнит пакет на $11,8 млрд, который Копенгаген уже предоставил Киеву.

15 сентября стало известно о том, что в МИД Дании вызвали посла из-за инцидента в международных водах, когда в сторону датского вертолета якобы было выпущено две сигнальные ракеты из-за фотосъемки российского фрегата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент с датским вертолетом. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Россия изучит все обстоятельства произошедшего.

В конце июня пресс-служба минобороны Дании сообщила о предоставлении Данией Украине военной помощи на $671,8 млн, средства должны были пойти на покупку техники для ВСУ, а также на подготовку военных.

Ранее Дания обвинила Россию в подготовке диверсий.