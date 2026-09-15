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Политика

Лавров заявил, что Запад использует Украину в конфликте с Россией

Лавров: Киев продолжает быть острием войны Запада против РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках посольского круглого стола по украинскому урегулированию заявил, Киев продолжает быть острием войны Запада против России. Его слова передает ТАСС.

По словам Лаврова, на Украине — единственной стране в мире — законодательно полностью во всех сферах запрещен язык, запрещена каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), поощряется идеология нацизма.

«Ни Международный уголовный суд, ни Совет по правам человека, ни ЮНЕСКО, ни тем более Совет Европы не обращают на это никакого внимания, нет никакого дела до того, что вытворяет киевский режим, поскольку он продолжает быть острием западной войны против Российской Федерации», — добавил министр.

До этого Лавров говорил, что зарубежные страны с 2014 года систематически проявляют в отношении России юридическую агрессию.

По словам министра, еще до развития конфликта на Украине агрессивные юридические действия регулярно осуществлялись с привлечением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Лавров назвал жестом доброй воли приглашение Зеленского в Москву.

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