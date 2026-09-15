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Политика

Лавров заявил о готовности России к «разумным компромиссам» по Украине

Лавров: Россия готова на компромиссы по Украине, но не на НАТО у своих границ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия готова идти на разумные компромиссы в рамках урегулирования конфликта на Украине, однако не допустит появления НАТО у своих границ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Мы ни разу не меняли свою позицию. Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не меняла задачи по обеспечению безопасности, недопущения появления НАТО на своих границах, а также защиты «прав русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях».

До этого российский лидер Владимир Путин отказался называть сроки окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Он объяснил, что говорить о сроках в условиях боевых действий невозможно и «опрометчиво». При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал уверенность, что Россия добьется победы над Украиной в зоне СВО, однако «какими средствами, будет зависеть от текущей ситуации».

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.

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