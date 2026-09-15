Захарова перечислила базовые качества лидера

Лидерство невозможно без ответственности, это является базовой чертой всех лидеров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Лидерства без ответственности быть не может», — сказала Захарова.

По ее словам, бывает так, когда люди создают себе кумира и называют его лидером. А на деле выясняется, что единственное, что ему нужно — просто собрать средства и обогатиться.

Захарова добавила, что лидерство также может быть бесстрашным, но эта черта должна быть тоже сопряжена с ответственностью.

«Мы (Россия. — Прим. Ред.) стоим за знание истории, за возможность развивать науку… Делать во имя мира, как это делал Юрий Гагарин… Вот что такое лидерство», — подытожила дипломат.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о российском и американском лидерах Владимире Путине и Дональде Трампе, назвав их большими людьми, «императорами». По его словам, они могут позволить себе рассуждать над тем, чтобы их любили.

Себя Лукашенко назвал руководителем «средней страны», отметив, что не имеет столько возможностей, как Путин и Трамп.

Ранее Захарова рассказала об истории известного выражения «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».