В России раскрыли, о каком «космическом оружии» заявили США

Американский министр ВВС Трой Менк, заявивший о наличии у США орбитального вооружения для контроля космического пространства, мог говорить о ракетах «космос-космос» или лазерном оружии. Речь может идтм о возобновлении проектов, приостановленных в восьмидесятые. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик напомнил, что космические вооружения создавались и развивались еще в шестидесятые годы. Тогда Советский Союз создал систему, которая могла перехватывать спутники противника непосредственно на орбите. Затем были разработаны космические ракеты-перехватчики. Они могли запускаться с истребителей по спутникам.

В восьмидесятые эти проекты были заморожены, поскольку СССР и США договорились отказаться от гонки вооружений в космосе.

«Сейчас США, выйдя из всех договоров по ПРО (Договор об ограничении систем противоракетной обороны — «Газета.Ru») и ограничению стратегических вооружений, начинают гонку вооружений в космосе, рассчитывая на свое технологическое преимущество. Речь может идти о ракетах «космос-космос», которые в свое время рассматривались как средства поражения военных аппаратов, космических аппаратов противника. Речь может идти о лазерном оружии, потому что это примерно два месяца назад США показали боевые лазеры, электромагнитные пушки, которые могут быть установлены на космические аппараты», — отметил аналитик.

Кнутов пояснил, как могут запускаться ракеты «космос-космос».

«На одном космическом аппарате находятся небольшие ракеты, которые могут поразить другой космический аппарат. В восьмидесятые годы они этим уже занимались, это уже было. Разработки были достаточно серьезные на эту тему», — отметил он.

Накануне министр ВВС Соединенных Штатов Трой Менк заявил, что США обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства.

«Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз, где бы они ни возникали. Именно поэтому США в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством», — сказал он.

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