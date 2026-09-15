Захарова рассказала, сколько тысяч санкций ввели против России

Захарова: против России ввели в общем счете 35 тысяч санкций

В общем счете 35 тысяч санкций ввели в отношении России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время выступления на Международном фестивале молодежи, передает РИА Новости.

«На сегодняшний момент — только вдумайтесь — 35 тысяч санкций незаконных», — сказала Захарова.

По ее словам, на деле это не санкции, а часть гибридной войны, объявленной России, так как решение о введении санкций может принимать только Совет безопасности ООН.

В конце августа газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Европейский союз планирует включить около 1600 пунктов в новый пакет санкций против России. По словам одного из дипломатов, речь идет о 800 физических лицах и 800 компаниях из России.

Газета отметила, что новый список станет одним из самых крупных с февраля 2022 года. Новые рестрикции в ЕС планируют принять в середине октября.

Ранее в конгрессе США выдвинули на голосование проект новых санкций против России.